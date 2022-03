Österreichs Apotheker sammelten 300.000 Euro für Ukraine

Der Krieg bringt auch das Gesundheitssystem in der Ukraine an die Belastungsgrenze. Um den massiv erhöhten Bedarf an Medikamenten und anderen Medizingütern zu decken, haben die österreichischen Apotheker eine Spendenaktion gestartet. Dabei kamen innerhalb weniger Tage 300.000 Euro zusammen, berichtete die Apothekerkammer am Donnerstag der APA. In den Apotheken werden weiter Geldspenden gesammelt, die dann zur Gänze für Medizingüter verwendet werden.

SN/APA/APOTHEKERKAMMER/UNBEKANNT Auch die österreichischen Apotheker helfen der Ukraine