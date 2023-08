Ötztal Straße in Tirol ab Samstag wieder für Verkehr frei

Nach dem Hochwasser in Teilen Tirols am Montag haben die Aufräum- und Wiederinstandsetzungsarbeiten vor allem im stark betroffenen Ötztal angedauert. Und dabei konnte das Land am Donnerstag mit einer guten Nachricht aufwarten: Die auf einem bis zu 100 Meter langen Teilstück unterspülte und in weiterer Folge weggerissene Ötztal Straße (B 186) kann bereits am Samstag um 7.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

BILD: SN/APA/LAND TIROL/CHRISTANELL Die Ötztal Straße wurde stark in Mitleidenschaft gezogen