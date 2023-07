OLG-Präsidenten machen Druck bei Bundesverwaltungsgericht

Die Präsidenten der vier Oberlandesgerichten (OLG) urgieren in einem Schreiben an Kanzler und Vizekanzler erneut die Nachbesetzung der Leitung des Bundesverwaltungsgerichts. Amtsinhaber Harald Perl war im Vorjahr in Pension gegangen, seither ist die Stelle vakant. "Dies stellt unseres Erachtens - ebenso wie die offenbare Verknüpfung mit der Besetzung der Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde - einen groben Missstand in unserer Republik dar", so die OLG-Präsidenten.

