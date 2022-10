Corona-Herbstwelle: "Es stimmt nicht, dass es vorbei ist"

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will vorerst keine Maskenpflicht, viele Experten halten das für einen Fehler.

Die Coronawelle rollt. 2116 Personen, die mit dem Virus infiziert sind, liegen derzeit in den österreichischen Krankenhäusern. In ein bis zwei Wochen werden es um die 3000 sein, ist das Corona-Prognosekonsortium überzeugt. Für die Politik ist das aber kein Grund, die Coronamaßnahmen zu verschärfen. So lehnt etwa Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die Wiedereinführung der Maskenpflicht vorerst ab.

Viele Mediziner sind für eine Maskenpflicht

Viele Mediziner halten das für einen Fehler. Die Maske sei ...