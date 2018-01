Was ein Hundertjähriger über Krieg, Sport und Liebe zu erzählen hat.

Das Erste, was Friedrich Ristits aus seinem Schrank holt und dem Besucher zeigt, ist eine Skizze von einem Gefangenenlager in Sibirien. Dann blättert er geduldig in der Mappe mit den unzähligen Urkunden von Skirennen, bei denen er stets vorn dabei war: Landesmeisterschaft im Riesentorlauf, Bezirksskirennen, SN-Stadtskicup.