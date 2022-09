Pfarrer kein "Opfer": Kirche zahlt trotzdem die Therapiekosten

Priester, der einen ehemaligen Bischof des Missbrauchs bezichtigt, wird von der Amtskirche nicht als Opfer anerkannt. Aber sie zahlt Therapie.

Seit einigen Wochen hat es Pfarrer Wolfgang Rothe (55), der jetzt im Pfarrverband München-Perlach tätig ist, schwarz auf weiß: Die katholische Kirche in Österreich erkennt den früheren stellvertretenden Leiter des Priesterseminars in St. Pölten trotz mehrfacher Versuche Rothes nicht als Opfer eines sexuellen Missbrauchs in der Kirche an.

Dennoch zahlt ihm die bei der Erzdiözese Wien eingerichtete Ombudsstelle für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der Kirche nun 40 Stunden Psychotherapie im Wert von 4000 Euro. In ...