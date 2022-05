Pkw im Bezirk Hollabrunn von Zug erfasst

In Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn) ist am Donnerstagabend ein Pkw von einem Zug erfasst worden. Die Kollision ereignete sich Polizeiangaben zufolge an einem unbeschrankten Bahnübergang. Der 50-jährige Autofahrer dürfte aufgrund der tief stehenden Sonne das rote Lichtzeichen der Ampelanlage übersehen haben. Der Einheimische erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen.

SN/APA/FF WULLERSDORF/UNBEKANNT Zerstörter Pkw nach Kollision mit Zug an unbeschranktem Bahnübergang