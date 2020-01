Pkw-Lenker fuhr in Kärnten in drei Fußgänger: Ein Toter

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) in Kärnten gekommen. Ein 73-jähriger Italiener mit Wohnsitz im Bezirk Villach habe mit seinem Pkw zu Mittag eine dreiköpfige Fußgängergruppe erfasst. Dabei seien ein Mann getötet, sowie eine Frau und ein weiterer Mann schwer verletzt worden, gab die Polizei am Samstagabend bekannt.

