Polizei und Bundesheer bekommen kommende Woche Impfungen

Die Polizei erhält in der kommenden Woche 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna. Das kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitagnachmittag nach der Regierungs-Pressekonferenz an. Auch das Bundesheer bekommt aus dem gleichen Pool kommende Woche zusätzliche Impfdosen, allerdings nur 5.000, wie das Ministerium auf Anfrage der APA sagte.

SN/APA/POOL/STEVE PARSONS Moderna mal 10.000 für die Polizei