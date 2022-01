Polizisten warnen in Brief vor Spaltung durch Impfpflicht

Polizisten haben in einem Offenen Brief an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor einer Spaltung der Gesellschaft und im Polizeiapparat angesichts der geplanten Impfpflicht gewarnt. Die nach eigenen Angaben rund 600 Beamten appellieren in dem Schreiben an den Ressortchef, sich dafür einzusetzen, die Diskriminierung ungeimpfter Kollegen zu beenden. Weiters halten sie darin fest, dass sie den "überwiegend friedlichen Demonstranten" nicht mehr "drohend" gegenüberstehen wollen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Polizei bei Corona-Demonstration