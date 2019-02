Projekt soll Nachbarn bei häuslicher Gewalt sensibilisieren

In Wien gibt es ein neues Projekt, das häuslicher Gewalt entgegenwirken soll. Die Initiative "StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt", die im und rund um den Gemeindebau Reumannhof in Margareten angesiedelt ist, will die Nachbarschaft im Rahmen regelmäßiger Frauen- und Männertische für das Thema sensibilisieren, wie bei einer Pressekonferenz am Montag erklärt wurde.

SN/APA (dpa)/Maurizio Gambarini Das Projekt soll das Bewusstsein für Gewalt an Frauen erhöhen