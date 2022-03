Raus aus Öl und Gas? Das kostet die grüne Wende

Die Preise für fossile Energie sind auf einem Rekordhoch. Viele suchen nach Alternativen. Was es jetzt kostet, auf E-Auto und Öko-Heizung umzusteigen.

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine erreichte der Durchschnittspreis für Benzin in Österreich am 14. März mit 1,99 Euro einen historischen Höchststand. Noch am 14. Dezember 2021 musste man an heimischen Tankstellen lediglich 1,40 Euro pro Liter berappen. Der Literpreis für Diesel durchbrach vor rund zwei Wochen mit 2,02 Euro sogar die psychologisch wichtige Zwei-Euro-Marke.

Allen voran Berufspendler und all jene, die auf das eigene Auto angewiesen sind, beobachten diese Preissteigerungen mit Sorge. Und stellen sich vermehrt ...