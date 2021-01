Rückkehr zum Naheliegenden

Zuhause oder in der Natur - mehr geht derzeit nicht: Die Lockdowns haben die Bewegungsradien der Österreicher deutlich verringert. Das könnte nachhaltige Folgen haben.

Winter und Lockdown - auf Grund dieser Kombination kommt es in Österreichs Großstädten derzeit zu einem weitverbreiteten Phänomen. Und das vor allem am Wochenende: Die Innenstädte sind wie leergefegt, dafür ist an den Rändern, wo es Wälder und Wiesen gibt, jede Menge los.

Erstes Beispiel Wien: Sei es am Kahlenberg, in Neuwaldegg oder auf der Sophienalpe. Die Parkplätze quellen über, die Zufahrten sind verstopft, auf sämtlichen Freiflächen herrscht Hochbetrieb. Denn in diesem Winter liegt genügend Schnee. Es wird ...