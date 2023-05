Ruf nach Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder

Mehr als 60 Organisationen pochen in einem offenen Brief an die Bundesregierung auf ein Gesetz zum Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen. Gefordert wird ein Verbot von medizinisch nicht notwendigen Operationen. Österreich sei hier nach wie vor säumig, wird in dem Brief, der anlässlich des internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Trans- und Inter*-Feindlichkeit am heutigen Mittwoch veröffentlicht wurde, kritisiert.

BILD: SN/APA/HOSI/PHILIP BAUER 60 Organisationen unterstützen offenen Brief an Regierung