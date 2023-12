Schau zu Frauen an der Akademie der Wissenschaften

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) widmet "ihren" Forscherinnen eine Sonderausstellung: Zu den historischen Persönlichkeiten zählen etwa die Physikerin Marietta Blau, die Zoologin Leonore Brecher oder die Archäologinnen Maria Junker und Lisbeth Schäfer - sie und viele mehr, bis in die Gegenwart, sind Teil der Schau "Forscherinnen entdecken: Frauen an der Akademie der Wissenschaften", die seit heute, Freitag, (bis 31. Jänner) an der ÖAW besucht werden kann.

BILD: SN/APA/ÖAW/DANIEL HINTERRAMSKOGLER/ Namen von Forscherinnen umrahmen altes männerdominiertes Gemälde