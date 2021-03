Schlupfloch für Impfdrängler: Angehörige von Risikogruppen ohne Belege vorgereiht

Zahlreiche Menschen haben sich als "pflegende Angehörige von Risikopatienten" eine Corona-Schutzimpfung erschlichen. Die Behörden gestehen offen Datenschutzprobleme ein.

Ein Wiener Magistratsbeamter, der am Wochenende seine krebskranke Mutter in Niederösterreich betreut, erhielt als pflegender Angehöriger einer Hochrisikogruppe vor einigen Tagen eine Corona-Schutzimpfung. Er sagt, von ihm seien keinerlei Belege für eine Vorreihung in die Phase zwei des nationalen Impfplans verlangt worden.

Ein Paar aus Niederösterreich ließ sich als "engste Kontaktperson mit einem Risikopatienten im selben Haushalt" impfen, obwohl dessen betagte, aber nicht pflegebedürftige Eltern in Wien beziehungsweise im Burgenland leben.

"Es wird vereinzelt Fälle geben, ...