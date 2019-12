Schönborn und Keszler zum Weltaidstag im Stephansdom

Anlässlich des Welt-Aids-Tages ist am Samstagabend in Wien in einer "Langen Nacht der Solidarität" Geld für Aids-Projekte gesammelt worden. Hauptevent der Veranstaltungen des Vereins "LIFE+" war ein nächtlicher Benefiz-Abend im Stephansdom. "Gott will, dass keine und keiner sich ausgeschlossen fühlt, er will, dass alle sich geborgen fühlen", sagte Kardinal Christoph Schönborn laut Kathpress.

SN/APA/HANS PUNZ Keszler und Schönborn im Jahr 2018