Sechseinhalb Jahre Haft für Home Invasion in Kärnten

Wegen einer Home Invasion im vergangenen Herbst ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein 31-jähriger Rumäne zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gemeinsam mit drei teils noch flüchtigen Mittätern einen Mann zu Hause überfallen. Der Vorsitzende des Schöffensenats, Richter Gerhard Pöllinger-Sorre, verwies in seiner Urteilsbegründung auf das reumütige Geständnis des 31-Jährigen, ihm hatten bis zu 15 Jahre Haft gedroht.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Daniel Maur Vier Männer drangen nachts in ein Haus ein