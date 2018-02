Sopranistin Daniela Fally fällt für Opernball aus

Sopranistin Daniela Fally kann krankheitsbedingt nicht bei der Eröffnung des Opernballes am Donnerstag auftreten. Sie musste ihren Auftritt "bedauerlicherweise absagen", hieß es in einer Aussendung der Staatsoper am Montag. An ihrer Stelle wird die moldawische Sopranistin Valentina Nafornita zu sehen sein, die bereits bei der Opernball-Eröffnung 2013 aufgetreten ist.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Daniela Fally musste Auftritt krankheitsbedingt absagen