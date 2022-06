Sozialmärkte in der Kostenfalle

Stark gestiegene Energie- und Spritkosten, weniger Lebensmittel und immer mehr Bedürftige: Einige Sozialmärkte gerieten in finanzielle Turbulenzen - einer musste bereits Konkurs anmelden.

Im Endeffekt waren es 2500 Euro pro Monat, die den Betreibern des SozialShops finanziell das Genick brachen. Drei Mal pro Woche volltanken bei vier Kleintransportern war bei den gestiegenen Spritpreisen einfach nicht mehr drinnen. Laut Alpenländischem Kreditorenverband sammelten sich bei dem gemeinnützigen Verein, der nicht verkaufte, aber noch genießbare Lebensmittel einsammelte, um sie zu einem geringen Unkostenbeitrag an Bedürftige abzugeben, 75.000 Euro an Verbindlichkeiten an - der Konkurs war unausweichlich. Die drei Standorte in Wien mussten aufgelassen werden.

