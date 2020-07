SPÖ kritisiert Intransparenz bei Pestizid-Einsatz

Die SPÖ will mehr Transparenz beim Einsatz von Pestiziden in Österreich. Der Grund ist der starke Anstieg beim Verkauf von 2011 bis 2018 um mehr als das Doppelte (53 Prozent). Die SPÖ will nun in einer Parlamentarischen Anfrage an Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wissen, wie hoch der Anteil der verwendeten Pestizidmengen jährlich ist.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul In Österreich wurden zuletzt deutlich mehr Pestizide verkauft