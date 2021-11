Starhengst zum Billigtarif: Lipizzaner ohne Absprache verkauft

Wie die Tochter des Aufsichtsratschefs der Spanischen Hofreitschule diskret einen Lipizzaner erwarb. Wo doch üblicherweise die Republik wertvolle Zuchttiere niemals aus der Hand gibt.

In der Spanischen Hofreitschule rumort es. Der Grund: In den Stallungen der Hofburg bzw. im Lipizzaner-Ausbildungszentrum am Heldenberg in Niederösterreich gibt es einen einzigen Hengst, der nicht im Eigentum der Republik steht. Maestoso Fantasca wurde im Jahr 2013 als Jungtier um 12.000 Euro verkauft - und zwar ausgerechnet an die Tochter von Johann Marihart, Aufsichtsratsvorsitzender der Hofreitschule. Neben dem Kaufvertrag wurde auch ein Einstellvertrag abgeschlossen, wonach die Eigentümerin pauschal 1200 Euro im Monat zu bezahlen hat. Reitstunden für die Tochter ...