Sterben als letzte große Lebensaufgabe

Der Verfassungsgerichtshof berät über die Straffreiheit von Beihilfe zum Suizid. Der Ethiker Günter Virt spricht sich dagegen aus, stellt sich aber auch kritisch zur früheren Haltung der Kirche zum Selbstmord.

Suizidversuche seien Hilferufe der Betroffenen, sagt der Moraltheologe und langjährige Ethikberater der EU-Kommission, Günter Virt, im SN-Gespräch.

Sie sprechen vom Sterben als letzter großer Lebensaufgabe. Worin besteht sie und warum tun wir uns damit so schwer? Günter Virt: Wir sind in unserer Lebensweise auf Aktivität, auf Erfolg, auf Anerkennung gedrillt. Beim Sterben müssen wir aber loslassen. Und loslassen kann ich nur, was ich angenommen habe.

Es gibt Menschen, die den Tod herbeisehnen und sich wünschen, dass ...