Steuerhinterziehung mit Treibstoff: Vater, Mutter und Sohn als Millionenbetrüger vor Gericht

International agierende Bande soll mit Treibstoff 123 Mill. Euro an Steuern hinterzogen haben.

Seit Monaten wird beim Landesgericht Wiener Neustadt gegen eine international agierende Bande wegen Abgabenbetruges und Abgabenhinterziehung in Millionenhöhe verhandelt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten europaweit in teilweise eigens dafür gegründeten Unternehmen verbrauchssteuerpflichtiges Mineralöl als verbrauchssteuerfreies universaltechnisches Öl deklariert. Der geringfügig gegenüber Diesel modifizierte Treibstoff sei mit dem Fantasienamen "Universaltechnisches Öl" in großem Stil gehandelt worden. Die angefallenen Steuern und Zollgebühren seien allerdings nicht abgeführt worden, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Die kriminelle Organisation soll rund 215 Millionen ...