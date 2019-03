Strafe nach geplantem Amoklauf in Mistelbach vom OLG erhöht

Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat am Dienstag die Haftstrafe nach einem geplanten Amoklauf in Mistelbach von sechs auf acht Jahre erhöht. Der von Rechtsanwalt Werner Tomanek vertretene 18-Jährige war im November in Korneuburg wegen Mordversuchs schuldig gesprochen worden, zudem wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das OGL-Urteil ist rechtskräftig.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER 18-Jähriger im Prozess vor dem Landesgericht