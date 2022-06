Stuntman mit Vespa auf Schienen der Liliputbahn unterwegs

Auf einer umgebauten Vespa hat Stuntman Günter Schachermayr am Samstag die Schienen der Wiener Liliputbahn befahren - nach Betriebsschluss. Zehn Minuten und 25 Sekunden brauchte er für die 3,9 Kilometer lange Strecke im Prater, berichtete der Oberösterreicher am Sonntag. Die Aktion sei eine weltweite Premiere, daher werden Daten, Bilder und Videos zur Begutachtung an das Guinness Buch der Rekorde übermittelt, sagte der 44-Jährige.

Drei Jahre hat der Steyrer an seiner Vespa getüftelt, um das Vorhaben zu ermöglichen. Das Fahrzeug wurde mit einer Antriebsfelge aus hochfestem Flugzeugaluminium ausgestattet und für den notwendigen Grip eine spezielle "Gummi Schore 80" in Deutschland aufvulkanisiert. "Zur Stabilität musste noch eine Art Beiwagen konstruiert und an der Maschine befestigt werden, um das Kippen während der Fahrt zu minimieren", führte der Stuntman aus.