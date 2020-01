Tirol: Rund 40 Personen mussten aus Gondelbahn geborgen werden

In Höfen in Tirol (Bezirk Reutte) haben am Dienstag rund 40 Personen aus der Hahnenkammbahn geborgen werden müssen. Ein Baum war durch eine kräftige Windböe umgeworfen worden und in der Nähe der Talstation auf das Seil gestürzt, sagte ein Sprecher der Reuttener Seilbahnen zur APA. Am Dienstagnachmittag konnte die Bergeaktion abgeschlossen und alle Personen sicher aus den Gondeln gebracht werden.

SN/APA/LIEBL DANIEL/ZEITUNGSFOTO.AT Verletzte gab es laut ersten Informationen keine