Tirol will junge Wölfe aus Rudel schießen

Nach einem aufgehobenen Abschussbescheid soll nun ein neuer die Entnahmen ermöglichen. Einsprüche sind programmiert. Die Debatte um den Wolf wird indes immer aggressiver.

Das sogenannte Hochstadelrudel - zwei erwachsene Wölfe und fünf Jungtiere - hält seit Wochen die Osttiroler Gemeinde Lavant in Atem. 29 gerissene Schafe, eine gerissene Ziege und ein gerissenes Rind gehen auf die Rechnung des Rudels. Die Landesregierung hat im August einen Bescheid erlassen, in dem die "Entnahme", also der Abschuss, der Elterntiere verfügt wurde. Doch das Verwaltungsgericht hob den Bescheid aufgrund von Mängeln wieder auf.

Selbst die für die Ausführung zuständige Jägerschaft gab sich zurückhaltend: Man könne ...