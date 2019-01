Tixo, Tempo und Soletti: Wo der Markenname für das Produkt steht

Niemand pickt hierzulande Packerl mit Klebeband zu, keiner schnäuzt sich in ein Taschentuch allein und niemand knabbert Salzstangen: Für all diese Produkte gibt es Begriffe, die sich in unsere Köpfe eingebrannt haben. Auch, wenn sie nur der Markenname ist. Die österreichischsten Beispiele.

SN/pixabay Diese Markennamen stehen für ihr Produkt.