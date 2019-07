Tödlicher Arbeitsunfall mit Muldenkipper in Bad Hofgastein

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Muldenkipper ist am Montagvormittag ein Pensionist aus Bischofshofen in Salzburg ums Leben gekommen. Der Mann transportierte im Skigebiet Schloßalm in Bad Hofgastein Humus talwärts. Bei einem Ausweichmanöver kippte sein Gefährt nach rechts weg, stürzte einen Steilhang hinunter und überschlug sich dabei mehrmals.

SN/APA/JAKOB GRUBER Für den Mann kam jede Hilfe zu spät