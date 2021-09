Traiskirchen: Großbrand auf ehemaligem Semperit-Gelände

Ein Brand in einem Gewerbebetrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) hat am Dienstag mehr als 100 Feuerwehrleute gefordert. Es sei die höchste Alarmstufe 4 ausgerufen worden, teilte Stefan Schneider vom Bezirkskommando Baden auf Anfrage mit. Das Dach sei eingestürzt.

SN/APA/THOMAS LENGER Die Löschtrupps waren gegen 15.00 Uhr in den Gewerbepark, das ehemalige Semperit-Gelände, im Ortsteil Wienersdorf zu einem offenen Dachbrand alarmiert worden.