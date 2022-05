Trotz hoher Spritpreise mehr Autos unterwegs

Von Wien bis Bregenz gibt es Zuwächse auf den Autobahnen. Und bald könnte Treibstoff in Österreich teurer sein als in allen Nachbarländern.

Die Spritpreise in Österreich sind aufgrund des Ukraine-Kriegs sowie der daraus resultierenden Energiekrise in bislang nicht gekannte Höhen geschnellt. Auf den Autoverkehr scheint das hierzulande allerdings keinen Einfluss zu haben. Ganz im Gegenteil. Sieht man sich die Auswertungen der Asfinag-Zählstellen auf den Autobahnen im ganzen Land an, so wird schnell klar: Es wird mehr gefahren als vor dem Anstieg der Treibstoffpreise.

Ein paar Beispiele: Im Jänner wurden an der Zählstelle Haid bei Ansfelden (Westautobahn A1) 101.227 Fahrzeuge registriert ...