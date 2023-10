Umfeld-Ermittlungen nach Fund von Frauenleiche in NÖ

Im Fall um den Fund einer Frauenleiche sind am Dienstag in Niederösterreich laut Chefinspektor Johann Baumschlager umfangreiche Ermittlungen im Umfeld von Opfer und Verdächtigem durchgeführt worden. Das Landeskriminalamt, Bereich Leib Leben, werte Spuren aus und vergleiche diese, hieß es auf Anfrage. Angaben zum Tatablauf sowie zur Identität der Toten gibt es laut Baumschlager erst, nachdem der Abschlussbericht der Polizei an die Staatsanwaltschaft Krems ergangen ist.

BILD: SN/APA/DOKU-NIEDERÖSTERREICH/DOKU-N Fahndung sorgte am Montag für Großeinsatz der Polizei