Und trotzdem weiterleben

Als Kind gedemütigt, von der Ehefrau verlassen: Was Menschen zu Suizidversuchen treibt - und wie man auch die schlimmste Krise überstehen kann.

Es gibt Ereignisse, die einen Menschen komplett aus der Bahn werfen können. So sehr, dass einem der Kopf plötzlich rät, Schluss zu machen mit dem eigenen Leben.

Matthias (Name von der Redaktion geändert) lag im Dezember in einem Krankenhaus, wo ihm ein Tumor entfernt worden war. Am Tag vor der Entlassung, wenige Tage vor Weihnachten, stand dann plötzlich seine Frau am Krankenbett und sagte ihm, sie werde ihn verlassen. Nach 29 Jahren Ehe. Sie habe einen anderen.