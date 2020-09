Unwetter im obersteirischen Murtal führten zu Schäden

Starkregen und Gewitter haben Sonntagnachmittag im obersteirischen Bezirk Murtal zu kleinräumigen Überflutungen und Hangrutschungen geführt. In Seckau und Kobenz traten Bäche über die Ufer und Keller wurden überschwemmt. In der Gaal versuchten die Feuerwehrleute mit Sandsäcken die Wassermassen von mehreren Häusern fernzuhalten. In Bischoffeld kam es bei einem Bauernhof zu einer Hangrutschung.

SN/APA/BFV LIEZEN/Archiv/SCHLÜSSLMA Überflutungen und Hangrutschungen in der Obersteiermark