Unwetterkatastrophe: "Wir waren definitiv chancenlos"

Ein Unwetter, das fünf Tote forderte: Ein Wasserretter berichtet von dramatischen Minuten an einem Kärntner Badesee.

Immer wieder stockt Christian Hafner die Stimme. "Entschuldigung, aber das ist alles sehr emotional." Der Leiter der Wasserrettung St. Andrä im Lavanttal hat am Donnerstagnachmittag aus nächster Nähe miterlebt, wie aus einem Ort, der für Badespaß steht, ein Katastrophengebiet wurde. In nur wenigen Minuten pflügte ein Gewittersturm durch die Freizeitanlage am St. Andräer See. Und das mit einer Geschwindigkeit und Heftigkeit, die weder Helfern noch Opfern eine Chance ließ. Bäume knickten um, dicke Äste flogen durch die Luft. Ein Badetag ...