Vermögensverwalter vor Gericht: Erspartes floss in ein Pyramidenspiel

400 Anleger vertrauten einem Vermögensverwalter 87 Millionen Euro an. Das Geld ist verschwunden, der 64-Jährige kommt wegen Untreue vor den Strafrichter. Eine Geschädigte: "Wie in einem schlechten Film."

Am Wiener Straflandesgericht startet am 28. April der kleine Teil eines Wirtschaftskrimis, der alle Grenzen sprengt. Angeklagt ist ein 64-jähriger Unternehmer, der mit einem unübersichtlichen Firmenkonstrukt Hunderte Anleger um ihr Erspartes gebracht haben soll. Der gebürtige Tiroler sitzt seit 14. Mai 2020 wegen Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten Untreue vor. Er soll in den Jahren 2017 und 2018 in Zusammenhang mit "Savira pharmaceuticals GmbH" 35 Investoren um knapp 769.000 Euro geschädigt haben. "Dieses ...