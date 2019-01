Von Schnee schaufeln bis Dach abschöpfen: Die Pflichten der Hausbesitzer bei Schnee und Eis

Hauseigentümer zu sein bringt in schneereichen Wintern so manche zum Schwitzen. Denn statt gemütlich am prasselnden Kamin zu sitzen, müssen sie eigenhändig für die Sicherheit rund um ihr Heim sorgen. Mit Schnee schaufeln, Rollsplitt und Warnschildern. Was wann wo Pflicht ist.

Klopft der Winter mit viel Schnee an, heißt es reagieren. Und zwar hurtig, nicht erst Stunden später. Schnee schaufeln und Rollsplitt bzw. Taumittel sollten daher daheim vorrätig sein. Arbeit oder Urlaub: Pflichten bleiben Nicht zu Hause zu sein, befreit nicht von Schneeräum-Pflichten! Wer nicht selbst Hand anlegen kann, muss sich mit Nachbarn zusammenschließen oder Profis gegen Lohn beauftragen. Vorteil von Räumungsunternehmen: Wird ihnen die Schneeräumung und die Entfernung von Dachlawinen übertragen, treffen sie die gesamten genannten Pflichten. Günstiger wird es, wenn sich mehrere Anrainer zusammenschließen und gemeinsam ein Unternehmen beauftragen.