Was wäre wenn... Kaiser Karl früher gehandelt hätte?

Im Herbst 1918 endete die 640-jährige Geschichte des Hauses Habsburg. Hätte der letzte Kaiser das Ruder noch herumreißen können?

In den letzten Kriegstagen des Jahres 1918 startet Kaiser Karl einen letzten, verzweifelten Versuch: Am 16. Oktober erlässt er sein Völkermanifest. Es soll den totalen Zerfall der Monarchie verhindern und das Vielvölkerreich Österreich in einen Bund freier, selbstständiger Nationen umwandeln. Doch der junge Kaiser findet kein Gehör, der Zerfall der Monarchie ist nicht mehr zu verhindern. Tschechen, Slowaken, Ungarn, Polen, Serben, Kroaten und Slowenen sagen sich los. Am 11. November verzichtet Karl in einer Erklärung "auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften".