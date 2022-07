Wegen Heimunterricht blieben 1268 Kinder sitzen

Seit Corona hat sich die Zahl der Kinder im häuslichen Unterricht mehr als verdoppelt. Jetzt stellt sich heraus: Viele Eltern ignorieren die Schulpflicht generell - und tragen die Konsequenzen.

Seit Ausbruch der Coronapandemie hat sich die Zahl schulpflichtiger Kinder, die von ihren Eltern aus dem Regelunterricht in den Schulen genommen wurden, österreichweit mehr als verdoppelt. Wurden im Schuljahr 2019/20 noch 2307 Kinder zu Hause oder in Privatschulen unterrichtet, so waren es zu Schulbeginn 2021/22 insgesamt 7515 Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern von öffentlichen Schulen abgemeldet wurden.

Mehr als ein Drittel von ihnen, exakt 2579, kehrte laut Bildungsministerium während des Schuljahrs wieder an die Schule zurück. ...