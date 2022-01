Weiter sehr ruhige Lage abseits der Kitz-Rennen

Aus Kitzbühel werden während der Hahnenkammrennen weiter keine gröberen Corona-Verstöße gemeldet, die Lage blieb sehr ruhig. "Es ist fast weniger los als an einem normalen Wochenende", sagte Bezirkspolizeikommandant Martin Reisenzein zur APA. Mit Après-Ski-Partys sei man nach wie vor nicht konfrontiert. Am Freitag waren im Rahmen der "Aktion scharf" 44 Gastronomiebetriebe überprüft worden, in neun davon seien Übertretungen kleineren Ausmaßes festgestellt worden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT In Kitzbühels Innenstadt hält sich der Besucherzustrom sehr in Grenzen