Weitere Corona-Fälle in Zusammenhang mit St. Wolfgang

Die Zahl der Infizierten in Zusammenhang mit dem oö. Tourismusort St. Wolfgang ist am Samstag um zwei weitere gestiegen, der Cluster zählt somit 77 Personen. Insgesamt gab es in Oberösterreich von Freitag auf Samstag 17 Neuinfektionen. Samstagmittag waren 432 Personen erkrankt, berichtete das Land Oberösterreich Samstagabend.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM Der Corona-Cluster umfasst inzwischen mehr als 70 Infizierte