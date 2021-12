Weitere Gespräche zu Impfpflicht heute und morgen

Nach dem ersten Runden Tisch am Dienstag laden Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zu weiteren Gesprächen über die für Anfang Februar geplante Corona-Impfpflicht. Bereits am heutigen Donnerstag soll die Opposition zu Wort kommen, am Freitag zusätzlich Interessensvertretungen und Experten. Nächste Woche soll dann der Gesetzesentwurf zur allgemeinen Impfpflicht in Begutachtung gehen, hieß es am Donnerstag.

Gespräche zu Impfpflicht werden heute und morgen fortgesetzt