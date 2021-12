Wenn ein Familienmitglied abstürzt: "Akzeptieren Sie, wie Ihre Schwester leben will"

Johannas Schwester Regina ist fast 40, wegen ihrer Drogen- und Alkoholprobleme bekommt sie ihr Leben jedoch nicht auf die Reihe.

"Wann hören die Sorgen auf? Wann muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, wie es meiner Schwester geht, was sie macht, wo sie gerade ist?" Johanna reicht es mal wieder. Regina hat angerufen, von irgendeinem Telefon aus. Ihr Handy (das wievielte noch mal?) hat Regina schon wieder irgendwo angebaut. Ihren Rucksack am Bahnhof oder an der Bushaltestelle vergessen, eingeschlafen, irgendeine Ausrede gibt es da ja immer. Johanna hat sich noch kurz gewundert über die fremde Nummer, die sie nicht ...