Wetter: Ostern wird (wieder) kälter als Weihnachten

Es steht eine kühle Karwoche bevor. In Salzburg kann es da und dort auch schneien. Zu Ostern wird es Temperaturen um die zehn Grad geben.

Das Frühlingswetter lässt auf sich warten. Zu Beginn der Karwoche bleibt es kalt und unbeständig. Es wird in den nächsten Tagen verbreitet Morgenfrost sowie Schneefall geben. Bis zum Osterwochenende erholen sich die Temperaturen dann langsam. Sie werden damit etwas unter den Werten liegen, die am Heiligen Abend in Österreich geherrscht haben.

Weite Teile Europas stehen derzeit im Einfluss eines Tiefdruckkomplexes. Dieser ist dafür verantwortlich, dass kalte Luft aus dem Norden in den Ostalpenraum gelangt. In den kommenden Tagen ...