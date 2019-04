Wie das Herz zum Liebessymbol wurde - und was es in Rinden oder Schlössern an Brücken verloren hat

Liebesschlösser am Salzburger Makartsteg brüllen stumm in die Welt hinaus, welche Paare zusammengehören. Doch in diesen Tagen werden etliche von ihnen von Stadt-Mitarbeitern abgezwickt, damit das Geländer nicht leidet. Neben den Schlössern gibt es auch andere sichtbare Liebesbeweise - Tattoos etwa. Oder Herzchen, die in Bäume geritzt werden. Die SN haben sich an die Fährte solcher Liebesbeweise geheftet.

SN/pixabay Das Herz ist DAS Symbol für die Liebe.