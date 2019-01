Wieder tödliches Gewaltverbrechen an Frau: Leiche von Pensionistin entdeckt

In Niederösterreich ist am Samstag das bereits fünfte tödliche Gewaltverbrechen an einer Frau in weniger als drei Wochen in diesem Jahr bekannt geworden. In Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurde die Leiche einer 64 Jahre alten Pensionistin entdeckt. Die Obduktion hat nach Polizeiangaben "eindeutig Fremdverschulden" ergeben.

SN/APA/BARBARA GINDL Das Opfer wurde in Bruck an der Leitha gefunden