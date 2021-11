Wien will 60.000 Fünf- bis Elfjährige gegen Corona impfen

Wien will bis Jahresende jedenfalls 60.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen Covid-19 immunisiert haben. Nachdem die ersten 9.400 Slots für Interessierte binnen 48 Stunden vergriffen waren, schaltet die Stadt Wien am kommenden Montag weitere 50.400 Impftermine frei, an denen sich Kinder "off label" gegen das Coronavirus schützen können. Damit wäre rund die Hälfte der Kinder dieser Altersgruppe immunisiert.

Eine Ausweitung der Impftermine war bereits bei der Eröffnung der Off-Label-Kinderimpfstraße im Austria Center Wien vergangenen Montag angekündigt worden. Die Stadt reagierte auf das rege Interesse und weitere die Aktion aus. "Jene Personen, die in der ersten Tranche Impftermine für ihre Kinder gebucht haben, werden allesamt per E-Mail kontaktiert und haben am Samstag und am Sonntag die Möglichkeit, ihre bereits gebuchten Termine vorzuverlegen", teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit. Aus der Freischaltung der neuen Termine dürfe ihnen kein Nachteil entstehen, nur weil sie früh genug gebucht hatten, hieß es. Geimpft wird ausschließlich entlang der Zulassungsbestimmungen und -kriterien, unter denen die Covid-Schutzimpfung für Fünf- bis Elfjährige bereits in den USA zugelassen ist. Durch das Freischalten der neuen Termine kann die "Impfleistung" in dieser Altersgruppe von 200 Schutzimpfungen pro Tag auf knapp über 1.200 Impfungen täglich hochgeschraubt werden. Die Anmeldung zur Impfung kann sowohl telefonisch über das Gesundheitstelefon 1450 als auch online über imfpservice.wien gemacht werden. Zu beachten ist, dass interessierte Eltern einen Account für sich selber erstellen müssen und dann unter der Rubrik "Personendaten" ihre Kinder als zusätzliche Angehörige anlegen müssen, da die Impfung für Personen unter 14 Jahren nur mit der Zustimmung einer obsorgeberechtigten Person erfolgen kann. Geimpft wird ausschließlich mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. In Wien leben 127.800 Kinder im Alter von fünf bis elf. Bis Ende dieser Woche werden bereits rund 1.500 von ihnen mit einer ersten Covid-Schutzimpfung versorgt sein, hieß es seitens der Stadt abschließend. Sollten alle knapp 60.000 Termine in Anspruch genommen werden, wäre annähernd die Hälfte dieser Altersgruppe gegen das Coronavirus geschützt.