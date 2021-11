Wiener 2Gplus-Plan für Kinobranche "Riesenproblem"

In Wien soll im Laufe der kommenden Woche die 2Gplus-Regel für Veranstaltungen ab 25 Personen und damit auch mehr oder weniger für den gesamten Kulturbetrieb eingeführt werden. Christian Dörfler, Kinovertreter in der Wirtschaftskammer, sieht darin ein "Riesenproblem" für seine Branche. "Das würde uns 70 Prozent weniger Besucher bringen", sagte er am Sonntag im APA-Gespräch. Weniger kritisch steht Dörfler zum auf Bundesebene vorgesehenen Lockdown für Ungeimpfte.

SN/APA/dpa/Fabian Sommer Branchenvertreter Dörfler befürchtet wieder leere Kinosäle in Wien