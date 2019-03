Wiener Krankenanstaltenverbund wird zum Gesundheitsverbund

Der Träger der städtischen Wiener Spitäler erhält nicht nur eine Rechtsform - sondern auch einen neuen Namen. Statt "Krankenanstaltenverbund" (KAV) wird der Konzern ab 2020 unter "Wiener Gesundheitsverbund" firmieren. Auch die Spitäler und Pflegewohnhäuser erhalten mit Ausnahme des AKH einen neuen Namen. Das Krankenhaus Nord wird etwa zur Klinik Floridsdorf.

Das neue Konzept wurde am Dienstag von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der Generaldirektorin des KAV, Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, der Grünen Gesundheitssprecherin Birgit Meinhard-Schiebel und Susanne Jonak von der Gewerkschaft Younion präsentiert. Die Bezeichnung Krankenanstaltenverbund verschwindet. Der ursprünglich angedachte Vorschlag, den KAV insgesamt in "Wien Kliniken" umzubenennen, wurde nicht in dieser Form umgesetzt.

Dieser Name kommt aber bei einem der beiden Geschäftsfelder sehr wohl zum Zug - bei den Spitälern. Die Pflegehäuser werden zur "Wien Pflege". Als Dachmarke wurde Wiener Gesundheitsverbund gewählt, was übrigens mit "WiGev" abgekürzt werden soll. Das Aussehen des Logos steht noch nicht fest. Denn das Corporate Design der neuen Marke ist noch in Arbeit, berichtete Kölldorfer-Leitgeb.

Die Spitäler werden künftig jedenfalls einheitlich bezeichnet: Auf "Klinik" folgt der betreffende Bezirk. Das ist deutlich kürzer als so manche bisherige, historisch gewachsene Bezeichnung. Aus dem "Sozialmedizinischen Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried v. Preyer'schem Kinderspital" wird etwa die "Klinik Favoriten". Das Wilhelminenspital heißt dann "Klinik Ottakring", das "SMZ Ost - Donauspital" mutiert zur Klinik Donaustadt, das Otto-Wagner-Spital nennt sich in Zukunft "Klinik Penzing" und die Rudolfstiftung etwa "Klinik Landstraße".

Das in Bau befindliche - und angesichts der Probleme bei der Errichtung schon jetzt prominente - Krankenhaus Nord verschwindet ebenfalls. Das Megaspital an der Brünner Straße ist ab 2020 die Klinik Floridsdorf. Wie Hacker eingestand, war er selbst vom Namen nie angetan: "Ich finde KH Nord grundsätzlich nicht sehr prickelnd."

Anstatt Spitäler nach Himmelsrichtungen zu benennen, würden nun die Bezirksnamen verwendet, was besser sei. Hacker sprach von einem "echten Neustart in der Benamsung". Eine Ausnahme gibt es jedoch: Das AKH wird nicht umgetauft. Es sei international sehr bekannt, begründete der Ressortchef die Sonderregelung. Es wäre ein "Unfug", hier eine Änderung vorzunehmen.

Die rechtliche Neuausrichtung des KAV - bzw. später des Gesundheitsverbunds - ist unterdessen noch in Umsetzung. Fix ist aber bereits, dass der Spitalsträger zu einer Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt wird. Die neue Struktur soll ebenfalls 2020 in Kraft treten. Details dazu sollen noch im ersten Halbjahr 2019 verkündet werden, hieß es heute.

Quelle: APA